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Війна

На Чернігівщині росіяни атакували з дрона цивільну автівку – подробиці

росіяни атакували з дрона цивільну автівку

На прикордонні Чернігівської області російські окупанти атакували автомобіль з людьми. Ворог використовував дрон, з якого скинув вибуховий предмет. Про це повідомляє Національна поліція, передає НСН.

На Чернігівщині росіяни атакували з дрона цивільну автівку

Внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль з цивільними, які їхали до лікарні.

“Водій автомобіля ВАЗ-2107 пояснив поліцейським, що рухався із трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр в лікарню. У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух і побачили спалах”, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, дрон загарбників скинув невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху уламками посікло автомобіль.

На щастя, всі четверо людей не постраждали.

росіяни атакували з дрона цивільну автівку

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