На що готова Україна задля повернення полонених – ГУР

Київ готовий до найбільш креативних рішень у питанні повернення своїх полонених. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає НСН.

На що готова Україна задля повернення полонених

За його словами, для нашої країни головне – забезпечити результат, для чого, зокрема, залучаються посередники.

“Цього разу Україна вдячна Об’єднаним Арабським Еміратам. Але цей перелік дуже широкий, ми готові його максимально розширювати і збільшувати. Інструменти можуть бути різні, ми готові на найбільш креативні рішення”, – сказав Юсов.

Він зазначив, що головним у процесі обміну полоненими є зацікавленність обох сторін. Водночас майбутні вибори президента РФ тиснуть на цей процес обміну. При цьому, за словами Юсова, в українському полоні перебувають особи, в обміні яких росія зацікавлена, і їхня кількість збільшується.

“Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес – це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити. … Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво”, – додав представник ГУР.

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