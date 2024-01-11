На АЗС України стрімко перерахували ціни на автогаз: які ціни зараз

В Україні суттєво здешевшав автогаз. Так, 11 січня на АЗС його продають в середньому по 28,68 грн/л, що на понад 1 грн/л менше, ніж було на початку року – 2 січня ресурс коштував в середньому 29,73 грн/л.

А ось з початку зими ціни знизились помітніше – порівняно з 1 грудня 2023 року, автогаз здешевшав на понад 8 грн. За добу ж (з 10 по 1 січня) здешевлення склало 14 коп. Про це свідчать дані Консалтингової групи “А-95”, передає НСН.

На АЗС України стрімко перерахували ціни на автогаз

Загалом великі мережі продають ресурс по 26,95-32,99 грн/л. Відповідно, на ринку різниця у вартості пального перевищує 6 грн/л.

Найдешевше, за даними аналітиків, автогаз продають на заправках Авантаж 7 – 26,95 грн/л. А крім того:

Green Wave – 27 грн/л;

Укрнафта – 27,4 грн/л;

Luxwen – 27,49 грн/л;

Олас – 27,55 грн/л;

Motto – 27,58 грн/л.

Найвищі ціни виставили на АЗС Паралель – 32,99 грн/л. А також:

SOCAR, ОККО – 29,99 грн/л;

WOG – 29,98 грн/л;

Route 20 – 29,95 грн/л.

По областях автогаз продають по 27,96-31,52 грн/л. Тобто, різниця між “найдорожчою” і “найдешевою” складає 3,56 грн/л.

За найнижчими цінами ресурс продають у Вінницькій області – в середньому 27,96 грн/л. А також у:

Хмельницькій – 28,2 грн/л;

Полтавській – 28,22 грн/л;

Тернопільській – 28,23 грн/л;

Київській – 28,27 грн/л;

Закарпатській – 28,28 грн/л;

Житомирській – 28,34 грн/л.

Найдорожче заправлятися на Донеччині, де літр бензину коштує в середньому 31,52 грн/л. А крім того, в:

Івано-Франківській – 29,07 грн/л;

Сумський – 28,85 грн/л;

Херсонській – 28,82 грн/л.

Чого чекати

Водночас, за словами нардепа Олексія Устенка, на світових ринках немає передумов для зростання цін на нафту. Відповідно, в Україні знижуватиметься вартість автопалива – як скрапленого газу, так і бензину з дизелем.

“Якщо ціни збільшуватимуться на світовому ринку, то збільшуватимуться і в Україні. Але якихось передумов для збільшення цін на нафту на нинішній день немає”, – констатував він.

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