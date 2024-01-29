Можуть скасувати виплати українцям, які виїхали за кордон: хто під загрозою

В Україні іноді фіксують випадки припинення пенсійних виплат громадянам після їх виїзду за кордон. Існує ціла низка підстав, за яких можуть припинити надання коштів. Зокрема, в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачене міжнародним договором України. Передає НСН.

Можуть скасувати виплати українцям, які виїхали за кордон

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду “Право на захист”. Відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, виплата пенсій припиняється за таких підстав:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять невірогідні відомості;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

інших випадках передбачених законом, наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;

працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Строк поновлення пенсії, після з’ясування обставин, що призвели до припинення, і за умови її відновлення становить десять днів. Якщо отримувачу пенсії невідомо про причину припинення пенсійних виплат, потрібно звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду (ПФУ), і з’ясувати причини припинення виплати.

Це необхідно для того, щоб надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема в судовому порядку. Подати таку заяву, можна, зокрема, через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

Якщо суми пенсії не одержуються з поточного рахунку більше одного року, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. Своєю чергою одержувач має подати заяву до ПФУ. Також орган припиняє перерахування пенсії в разі виключення банку з переліку уповноважених банків.

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