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Економіка
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Уряд планує виділити 1,3 млрд грн на будівництво метро в Харкові та Дніпрі – деталі

Уряд
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У 2024 році Уряд планує виділити 1,3 мільярди гривень на будівництво метро в Харкові та Дніпрі. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету на наступний рік, поданої українським урядом на розгляд до парламенту. Повідомляє Уніан, передає НСН.

Уряд планує виділити 1,3 млрд грн на будівництво метро в Харкові та Дніпрі

722 млн грн заплановано на продовження лінії метро у Харкові та 549 млн грн на завершення лінії метро у Дніпрі.

Також у пояснювальній записці урядовці зазначають, що у 2024 році на фінансування проектів розвитку та відновлення і відбудови інфраструктури від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачається залучити кредитні кошти в обсязі 62,1 мільярди гривень.

“Зокрема, у 2024 році від Європейського інвестиційного банку планується залучити 29 180,1 млн грн або 47% загального обсягу; від урядів іноземних держав – 15 118,2 млн грн або 24,4%; Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 11 238,4 млн грн або 18%; Європейського банку реконструкції та розвитку – 4 634,9 млн грн, або 7,5%; інших міжнародних фінансових організацій та іноземних фінансових установ – 1 943,7 млн грн, або 3,1%”, – йдеться у записці.

Крім цього, для реалізації пріоритетних проектів відновлення та розвитку у 2024 році прогнозується надходження від іноземних партнерів 2,43 мільярда грантових коштів.

Держбюджет-2024 – деталі

Минулого тижня Кабмін подав до парламенту проект державного бюджету на 2024 рік. Згідно з проектом, дохідна частина становитиме 1,56 трильйоів гривень, а видаткова 3,1 трильйони гривень. Для покриття дефіциту бюджету уряд має намір залучити переважно міжнародні пільгові кредити та гранти.

Крім того, проект Державного бюджету передбачає збільшення середньої заробітної плати. Зростання становить майже на 4 тис гривень.

Раніше ми писали: Зарплати, пенсії, соцвиплати, податки: яким буде бюджет на 2024 рік

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