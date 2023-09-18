У 2024 році Уряд планує виділити 1,3 мільярди гривень на будівництво метро в Харкові та Дніпрі. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету на наступний рік, поданої українським урядом на розгляд до парламенту. Повідомляє Уніан, передає НСН.

Уряд планує виділити 1,3 млрд грн на будівництво метро в Харкові та Дніпрі

722 млн грн заплановано на продовження лінії метро у Харкові та 549 млн грн – на завершення лінії метро у Дніпрі.

Також у пояснювальній записці урядовці зазначають, що у 2024 році на фінансування проектів розвитку та відновлення і відбудови інфраструктури від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачається залучити кредитні кошти в обсязі 62,1 мільярди гривень.

“Зокрема, у 2024 році від Європейського інвестиційного банку планується залучити 29 180,1 млн грн або 47% загального обсягу; від урядів іноземних держав – 15 118,2 млн грн або 24,4%; Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 11 238,4 млн грн або 18%; Європейського банку реконструкції та розвитку – 4 634,9 млн грн, або 7,5%; інших міжнародних фінансових організацій та іноземних фінансових установ – 1 943,7 млн грн, або 3,1%”, – йдеться у записці.

Крім цього, для реалізації пріоритетних проектів відновлення та розвитку у 2024 році прогнозується надходження від іноземних партнерів 2,43 мільярда грантових коштів.

Держбюджет-2024 – деталі

Минулого тижня Кабмін подав до парламенту проект державного бюджету на 2024 рік. Згідно з проектом, дохідна частина становитиме 1,56 трильйоів гривень, а видаткова – 3,1 трильйони гривень. Для покриття дефіциту бюджету уряд має намір залучити переважно міжнародні пільгові кредити та гранти.

Крім того, проект Державного бюджету передбачає збільшення середньої заробітної плати. Зростання становить майже на 4 тис гривень.

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