Мережею шириться фейк про пересування українських біженців в Європі: деталі

Мережею шириться черговий фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Мережею шириться фейк про пересування українських біженців в Європі

У фейкових повідомленнях йдеться про те, що начебто через багато порушень до біженців з України застосовують санкції під виглядом заборони на вільне пересування між країнами ЄС.

Проте не було жодних заяв щодо такої інформації від офіційних осіб та відповідних органів ЄС. Крім того, відсутня інформація щодо “численних” правопорушень з боку українців.

Як саме був опублікований такий фейк

“Для “правдоподібності” допису фейкороби розмістили у тексті назви декількох країн із посиланням, яке нібито має показати, які ж саме обмеження в цих країнах були введені, однак жодної важливої інформації користувач не отримає”, — наголосили розслідувачі проєкту “Без Брехні”.

За словами фактчекерів, посилання з Польщі, Німеччини і Португалії, перекидають людину на звичайні новини таких країн в інші Teleram-канали, які взагалі не пов’язані з темою біженців або будь-яких обмежень до них.

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