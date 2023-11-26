Хто з військових може отримати 30 тисяч “бойових”: перелік розширено

Військові, окрім доплати у розмірі 100 тисяч, можуть розраховувати на ще одну — 30 тисяч. Ці гроші може отримати одразу кілька категорій захисників. Про це пише видання New Voice, передає НСН.

Хто з військових може отримати 30 тисяч “бойових”

Зазначається, що Зі вступом в дію наказу № 566 Міністерства оборони України Про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, було уточнено порядок виплати 30 000 гривень військовим та хто має право на таку грошову винагороду. Ці гроші 30 000 тепер можуть отримувати більше категорій військових, які працюють у тилу, але у небезпечних умовах, наприклад, підрозділи розмінування.

Хто має право на 30 тисяч

Відповідно до абзацу 16 пункту 2 розділу ХХХІV наказу МОУ № 260, 30 000 гривень передбачено виплачуються військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання відповідно до бойових наказів (розпоряджень) (у розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань):

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту);

При цьому в абзаці 30 пункту 2 Закону зазначається, що військовим, які в установленому законодавством порядку відряджені для виконання завдань на користь оборони держави та її безпеки з залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частини цієї території), здійснення повноважень яких провадяться військові (бойові) дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання, виплата додаткової винагороди здійснюється у розмірі 30 000 гривень.

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