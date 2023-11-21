Інтернет протягом 3 днів без світла: провайдери переходять на нову технологію

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень світла взимку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає НСН.

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“До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під’єдналися 158 тисяч нових абонентів”, – написав він.

Федоров порадив кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет, оскільки це основа ефективності взимку.

Для цього потрібно:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого та подати заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

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