Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 3,6%. Проноз не зазнав змін у порівнянні з жовтнем минулого року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, який транслювався на Youtube, передає НСН.

Якою буде економіка України протягом наступних трьох років

НБУ оцінює зростання ВВП України у 2023 році на рівні 5,7%.

За прогнозом НБУ, у 2025 році ВВП зросте на 5,8% (попередній прогноз – 6,0%). НБУ також очікує на зростання економіки України у 2026 році на рівні 4,5%.

Як зазначив Пишний економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням. У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік – до 5,7%.

Попри війну, економічне зростання триватиме й надалі, сказав Пишний. НБУ прогнозує, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.

За прогнозом НБУ, у 2025-2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ.

“У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази”, – додав він.

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