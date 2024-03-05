Як колишні працівники ТЦК воюють на фронті – відповідь майора

Деякі працівники ТЦК та СП були перерозподілені до бойових підрозділів. На їхні місця вступили обмежено придатні військовослужбовці, які повернулися з фронту.

Про це в інтерв’ю “Телеграфу” повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає НСН.

Як колишні працівники ТЦК воюють на фронті

“ТЦК та СП, як частина ЗСУ, як і кожен підрозділ, з 24 лютого 2022 року були переведені на штати воєнного часу. Щоб виконувати поставлені завдання, нам треба було набрати людей, аби могли проводити мобілізацію. Ті, кого мобілізували в перші дні й хто за станом здоров’я був придатним до військової служби, були переведені в бойові підрозділи, а на звільнені місця почали прибувати з фронту обмежено придатні військовослужбовці”, — зазначив речник.

Істомін також повідомив, що на Полтавщині створено зведений штурмовий загін “Одін” з-поміж чинних працівників ТЦК. За його словами, за кількістю особового складу — це рота. Речник зазначив, що загін очолив начальник Полтавського районного ТЦК та СП полковник Олександр Логвиненко.

“Цей загін у складі 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців боронив Бахмут. Недавно штурмовики повернулися з-під Авдіївки. Це дуже професійні й мотивовані бійці”, — підкреслив Істомін.

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