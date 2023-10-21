Тривале перебування в складі СРСР значно вплинуло на побутове і культурне життя киян. Оскільки радянська влада дуже любила приховувати невигідну інформацію, теж саме відбувалося зі світлинами тогочасної буденності. Про це на своїй Facebook-сторінці пише група “В Києві цікаво”, передає НСН.

Фото Києва в часи СРСР: ці світлини хотіли знищити КДБ

Автор цих світлин Олександр Ранчуков. Після закінчення КПІ хлопець працював в Інституті теорії та історії архітектури, а також знімав тодішнє життя таким, як воно є.

“Якщо ви піднімете газети того часу, то переконайтеся, наскільки неправдиво в них відображалася радянська дійсність”, – сказав він у своєму давньому інтерв’ю.

За його словами, усіх зображали щасливими, усміхненими та працьовитими, а ще публікували світлини лише молоді.

“До фотографій цензура ставилася особливо прискіпливо. Загалом усе було до невпізнання прикрашене, спотворене. Але, як не дивно, більшість людей до цього звикла. Тобто звикли до того, що в газетах – одне, а в житті – зовсім інше: тотальний дефіцит, черги за продуктами, відсутність багатьох необхідних товарів, ліків та іншого…” – розповідав Олександр.

Споглядаючи разючу дійсність, він вирішив знімати буденне життя радянських українців. Однак про оприлюднення кадрів не могло бути й мови.

Упродовж більшої частини кар’єри Ранчуков ніде не представляв свої вуличні роботи.

Лише за часів перебудови йому та іншим фотографам-однодумцям дозволили брати участь у виставках. Проте навіть тоді погляд митців на радянські реалії життя не вдовольнив владу.

Одну з перших виставок у Києві було закрито лише через день співробітниками КДБ та членами Комуністичної партії. Зображення не сподобалися радянським бюрократам, але вони явно припали до душі звичайним киянам.

Натовп вишикувався в чергу, щоб побачити фотографії, адже після закриття виставка відкрилася в іншому місці лише через годину.

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