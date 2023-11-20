Експерт назвав серйозні проблеми ТЦК при мобілізації – подробиці

Військкоми, які просто хапають чоловіків на вулиці та вручають їм повістки, ускладнюють мобілізацію в Україні, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Передає НСН.

Експерт назвав серйозні проблеми ТЦК при мобілізації

Коваленко каже. що військовозобов’язаних громадян України можна умовно поділити на три категорії, і саме від цього треба відштовхуватися під час мобілізації.

“Поговоримо спочатку про ту (категорію – ред.), яка найбільш неприємна, це – проросійсько налаштовані. У них немає ніякої мотивації йти захищати Україну. Навпаки вони зроблять все, щоб її не захищати і щоб нашкодити ЗСУ. Таких людей треба відсіювати одразу і не треба ніяк мобілізувати, бо це загроза для того підрозділу, де буде ця людина перебувати. Це має бути досить серйозний морально-психологічний відбір. Але хто в ТЦК це робить? Ось приклад: якщо підходять представники ТЦК до людини на вулиці і вручають повістку, ця людина намагається втекти або чинить спротив. Який сенс його вже мобілізувати? Просто психологічно, що ви робите? Вам треба зробити план, галочку поставити?”, – розповів Коваленко.

Друга категорія громадян, за словами експерта, це – патріотично налаштовані люди, проте пасивні. І з ними також дуже складно, якщо йдеться про мобілізацію.

“Треба постійно якось каталізувати ці настрої. Я навіть скажу так: деяка частина людей, яка тікала з України і зараз намагається втекти, вони можуть бути патріотично налаштовані, бажати путіну смерті, але при цьому їм буде краще десь в Молдові, а не в Україні це все робити”, – каже Коваленко.

Ну і третя категорія військовозобов’язаних – це дійсно мотивовані люди, які готові захищати Україну. Але, за словами Олександра Коваленка, проблема полягає в тому, що вони перебувають далеко від війни й не відчувають її.

“24 лютого біля військкоматів була величезна кількість цих мотивованих людей. Говорили “нам не потрібно стільки добровольців, нам достатньо”, всі підрозділи були заповнені, на той момент, звісно ж. Людину звідти відправили, звідти, добровольцем не пішов, повертається і починає жити цивільним життям. Ракети вже не літають кожного дня, якось вже звик до постійних зведень Генштабу ЗСУ. Там ще постійно експерти, інші діячі, хтось заспокоює, хтось навпаки лякає. Тобто цілковито спокійне життя в тилу насправді, не відчувається того, що десь війна. Ось у чому справа”, – вважає експерт.

Він також додав, що представникам ТЦК не потрібно просто хапати людину на вулиці, не розібравшись, якого вона світогляду, чи готова вона захищати свою країну. А варто мобілізувати дійсно мотивовану частину людей, тих, які мають бажання.

“Ну а щодо підготовки ми бачимо, що зараз вона відбувається в країнах заходу, і це дійсно відбувається на системному рівні”, – підсумував Коваленко.

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