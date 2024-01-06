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Чи подорожчає курятина і що може стати дефіцитним: прогноз цін на продукти у 2024 році

Чи подорожчає курятина

Хоча в Україні продовжує дорожчати картопля, загалом передумов для різкого подорожчання продуктів у 2024 році немає. При цьому деякі позиції не тільки можуть зрости у ціні, а й стати дефіцитними.

Прогноз щодо цін на продукти в Україні у 2024 році дав віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі телемарафону. Основою певної стабільності є добрий урожай зернових у нашій країні минулого року. Передає НСН.

Чи подорожчає курятина і що може стати дефіцитним

“У нас дуже хороші врожаї зерна. Де зерно, там є хліб, макарони, там є комбікорм, тому є курятина. А це основний м’ясний вид, який українці широко вживають. Виробники курятини не прогнозують зростання цін. Звісно, буде інфляційна складова, впливатиме війна та ризики блекаутів… якщо говорити з економічної точки зору, то причин для різких коливань цін немає, тому не варто бігти закуповуватися заздалегідь”, — пояснив експерт.

Водночас окремі групи продуктів можуть все ж подорожчати. Зокрема, йдеться про кондитерські вироби. Річ у тім, що блокування польсько-українського кордону призводить до перебоїв постачання какао-бобів, які необхідні для виробництва. Крім того, може трохи подорожчати риба та морепродукти, які також є імпортними.

“На вітчизняні продукти, які виробляються в Україні, різкого зростання цін не передбачається. А от зовнішні впливи, той самий польський страйк, через який кондитери вже б’ють на сполох, може призвести до нестачі какао-бобів і викликати або зростання цін, або навіть невеликий дефіцит шоколадних виробів”, — зазначив Непран.

Раніше ми писали: Наскільки ціни на продукти у так званих ЛНР та ДНР відрізняються від українських

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