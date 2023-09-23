Чому РФ запускає ракети під ранок: Жданов пояснив причину

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яку мету переслідує РФ, запускаючи ракети переважно перед світанком. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Чому РФ запускає ракети під ранок

“Це психологія і медицина. Річ у тім, що перед світанком стан людини найслабший. Ніч позаду, безсонна ніч на бойовому чергуванні, хочеться спати, відчуття того, що до кінця чергування залишається кілька годин, і людина розслабляється. Це завжди так, класика всіх бойових дій – ранній ранок. Всі військові операції під час ведення війни починалися о 4-5 ранку”, – зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що росіяни застосовували і денні атаки, але в основному дійсно б’ють перед ранком.

“Так кажуть лікарі і психологи, що найнижча пильність, найнижча стресостійкість у людини саме у цей світанковий період. Тому всі атаки відбуваються за класичною схемою”, – додав Жданов.

Чому крилаті ракети і дрони РФ кружляють Україною

Як розповів військовий експерт Олег Жданов російські крилаті ракети і дрони Shahed кружляють територією України, намагаючись заплутати ППО. А не збивають їх на підльоті до міст, тому що в Україні поки не створена глибокоешелонована система протиповітряної оборони

“Вони розуміють, де щільність ППО вище, а де щільність ППО нижче, і маршрут для крилатих ракет прокладається там, де найменша щільність ППО”, – пояснює він.

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