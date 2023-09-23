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Тег:
Війна

Чому РФ запускає ракети під ранок: Жданов пояснив причину

РФ
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Військовий експерт Олег Жданов розповів, яку мету переслідує РФ, запускаючи ракети переважно перед світанком. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Чому РФ запускає ракети під ранок

“Це психологія і медицина. Річ у тім, що перед світанком стан людини найслабший. Ніч позаду, безсонна ніч на бойовому чергуванні, хочеться спати, відчуття того, що до кінця чергування залишається кілька годин, і людина розслабляється. Це завжди так, класика всіх бойових дій – ранній ранок. Всі військові операції під час ведення війни починалися о 4-5 ранку”, – зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що росіяни застосовували і денні атаки, але в основному дійсно б’ють перед ранком.

“Так кажуть лікарі і психологи, що найнижча пильність, найнижча стресостійкість у людини саме у цей світанковий період. Тому всі атаки відбуваються за класичною схемою”, – додав Жданов.

Чому крилаті ракети і дрони РФ кружляють Україною

Як розповів військовий експерт Олег Жданов російські крилаті ракети і дрони Shahed кружляють територією України, намагаючись заплутати ППО. А не збивають їх на підльоті до міст, тому що в Україні поки не створена глибокоешелонована система протиповітряної оборони

“Вони розуміють, де щільність ППО вище, а де щільність ППО нижче, і маршрут для крилатих ракет прокладається там, де найменша щільність ППО”, – пояснює він.

Раніше ми писали:Чому РФ запускає по одній ракеті з кожного Ту-95: названо причину

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