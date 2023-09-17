Чому РФ запускає по одній ракеті з кожного Ту-95: названо причину

Окупаційні війська використовують багато літаків Ту-95 для запуску малої кількості ракет у зв’язку з підготовкою і навчанням екіпажів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН.

Чому РФ запускає по одній ракеті з кожного Ту-95

Юрій пояснив, чому російські окупанти для запуску кожної однієї ракети наразі використовують окремий Ту-95МС.

“Ту-95 може нести 8 ракет, але цього ніколи не відбувалося”, – сказав Ігнат.

Ігнат припускає, що, можливо, цієї ночі літаки були споряджені більшою кількістю ракет, але вони впали десь в районі Каспію.

“Таке трапляється. Такі випадки були зафіксовані. Навіть в районі Волгодонська, коли ракета відділяється від літака, щось не спрацьовує, і зрештою вона може впасти вниз. Саме тому ворог обирає місця і райони пусків там, де немає житлових будинків, щоби доказів не було, що таке може траплятися”, – додав він. “Але це виняток. Питання в іншому. Ворог підіймає багато літаків. По одній ракеті відпрацьовують завдання ударів – це свого роду бойове навчання, яке застосовується ворогом для підготовки екіпажів”, – сказав Ігнат.

Як повідомлялось раніше, цієї ночі росія запустила 6 ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

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