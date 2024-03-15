АЗС в Україні переписали ціни на пальне: скільки зараз коштує літр

АЗС в Україні переписали ціни на пальне. За минулу добу бензин А-95 в Україні подорожчав відразу на 15 коп. – до середніх 52,19 грн/л. Загалом з початку поточного етапу зростання цін вартість ресурсу збільшилася на 72 коп./л – на початку, 7 березня, той коштував у середньому 51,47 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи “А-95”, передає НСН.

Великі мережі АЗС продають бензин по 47,95-57,99 грн/л. Відповідно, на ринку різниця у вартості пального перевищує 10 грн/л.

Де ціни найнижчі

Найдешевше бензин продають на АЗС Авантаж 7 – 47,95 грн/л. А крім того:

Фактор – 48,5 грн/л;

Укр-Петроль – 49 грн/л.

На яких АЗС найдорожче

Найвищі ціни зафіксовані на заправці SOCAR, 57,99 грн/л. А також:

ОККО, WOG – 55,99 грн/л;

Shell – 55,82 грн/л.

Які ціни по областях

По областях бензин продають у середньому по 51,49-53,48 грн/л. Відповідно, різниця складає майже 2 грн/л.

Найдешевше – у Закарпатській області, де бензин коштує у середньому 51,32 грн/л. А крім того:

Дніпропетровській – 51,62 грн/л;

Черкаській – 51,65 грн/л.

Найвищі ціни зафіксовані у Донецькій області – у середньому 51,65 грн/л. А також:

Чернігівській – 53,17 грн/л;

Кіровоградській – 52,79 грн/л;

Чернівецькій – 52,75 грн/л.

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