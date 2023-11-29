Арестович розкритикував прогноз уряду щодо закінчення війни – деталі

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович звинуватив уряд за бажання перекладати відповідальність на військове керівництво ЗСУ в особі Валерія Залужного та експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

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“Ми знаходимося в стратегічній безвиході, і ситуація навряд чи вирішиться ординарним шляхом і взаєморозумінням”, — пише він.

Він зазначив, що Україна не має таких ресурсів, які б дозволили вийти на кордони 1991 року. Також експолітик заявив, що уряд тисне на Залужного через “небажання конкуренції в політиці”.

“Вбачаючи в особі Валерія Залужного політичного конкурента, його почали звинувачувати у відсутності плану оборони наступного року”, — написав він.

Також він назвав три виходи з такої ситуації. Врятувати Україну, за словами Арестовича, може зміна політики Заходу, який якісно та кількісно збільшить військові постачання.

Однак вплинути на ситуацію, на думку аналітика, може поява нових сенсів, як в Україні, так і на Заході.

“Ми всі різко тверезіємо і починаємо змінюватися, розуміючи неминучу катастрофу”, — висунув третій варіант розвитку подій Арестович.

Ексрадник ОП думає, що найімовірнішим результатом є усвідомлення Заходом небезпеки від росії, яка “наступить після захоплення українських природних та людських ресурсів, ВПК та території”.

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