5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Арестович розкритикував прогноз уряду щодо закінчення війни – деталі

Арестович розкритикував прогноз уряду
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович звинуватив уряд за бажання перекладати відповідальність на військове керівництво ЗСУ в особі Валерія Залужного та експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Арестович розкритикував прогноз уряду щодо закінчення війни

“Ми знаходимося в стратегічній безвиході, і ситуація навряд чи вирішиться ординарним шляхом і взаєморозумінням”, — пише він.

Він зазначив, що Україна не має таких ресурсів, які б дозволили вийти на кордони 1991 року. Також експолітик заявив, що уряд тисне на Залужного через “небажання конкуренції в політиці”.

“Вбачаючи в особі Валерія Залужного політичного конкурента, його почали звинувачувати у відсутності плану оборони наступного року”, — написав він.

Також він назвав три виходи з такої ситуації. Врятувати Україну, за словами Арестовича, може зміна політики Заходу, який якісно та кількісно збільшить військові постачання.

Однак вплинути на ситуацію, на думку аналітика, може поява нових сенсів, як в Україні, так і на Заході.

“Ми всі різко тверезіємо і починаємо змінюватися, розуміючи неминучу катастрофу”, — висунув третій варіант розвитку подій Арестович.

Ексрадник ОП думає, що найімовірнішим результатом є усвідомлення Заходом небезпеки від росії, яка “наступить після захоплення українських природних та людських ресурсів, ВПК та території”.

Арестович розкритикував прогноз уряду щодо закінчення війниАрестович розкритикував прогноз уряду щодо закінчення війни

Раніше ми писали: Арестович піде у президенти – буде балотуватися на наступних виборах

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×