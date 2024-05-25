Про це розповів президент Володимир Зеленський, передають Новини України – НСН

“Сьогодні в наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам”, – сказав президент.

ЗСУ знищили ворожий Су-25 у Донецькій області 25 травня

За словами Зеленського, сьогодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили черговий російський штурмовий літак Су-25.

Су-25 є радянським штурмовиком. Його основною задачею є підтримка сухопутних військ. Такий літак вперше піднявся в повітря у 1975 році, а на озброєння його взяли у 1981 році.

Згідно з даними від військових, це вже восьмий літак Су-25, який українські військові збивають цього місяця. Так, 23 травня бійці 110-ї бригади також збили російський штурмовик Су-25.

А 22 травня ворожий Су-25 було збито на Покровському напрямку.

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