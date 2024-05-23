22 травня українські військові знищили російський штурмовик Су-25. Його вдалося збити на Покровському напрямку

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передають Новини України – НСН.

Також в Генштабі розповіли, що на Покровському напрямку військові РФ війська провели 25 атак упродовж доби.

ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 на Покровському напрямку

Ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в бойові порядки Сил оборони.

Ситуація залишається напруженою — наразі тривають ще 9 бойових зіткнень.

Як ми повідомляли раніше, українські військові збили російський штурмовий літак Су-25 на Авдійвському напрямку.Повідомлялося, що ураження ворожого літака – це робота зенітників 110-ї ОМБр.

Там зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож “будуть падати й далі”.

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