Зменшення мінімалки та робочий тиждень 6 днів – які ще новації планують в законі «Про працю»

В Україні може бути знижена мінімалка, а також збільшений робочий тиждень. Які ще зміни планують внести в закон «Про працю»

Мінекономіки розробило проект «Закону Про працю». Згідно з цим законом, в Україні можуть знизити мінімалку, а робочий день збільшити до 6 днів на тиждень.

Крім того, зможуть вільно залучати працівника до позаурочних та нічних робіт, а також спростять процедуру звільнення працівника та переведення його на нижчу посаду і зарплату. Із позитивного – можуть збільшити тривалість відпустки.

Такі новації містить проект закону “Про працю”, розроблений Мінекономіки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Цим законом планують замінити КЗпП, розроблений та затверджений ще за часів СРСР. Те зведення трудових законів, за якими жили і працювали громадяни СРСР, давно морально застаріло, оскільки тоді не було приватної власності та приватних роботодавців, не було конкуренції на внутрішньому ринку, а також була планова економіка.

Що передбачено у новому законопроекті

Мінімальна заробітна плата. Її фактично хочуть зменшити. Суперечки щодо мінімальної зарплати ведуться ще з 2019 року, каже заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін. Ще тоді її пропонували обчислювати з урахуванням усіх надбавок і доплат.

Проте згодом профспілкам все ж таки вдалося відстояти свою позицію, і в суперечці про мінімалку начебто поставили крапку. Її вирішено було рахувати без жодних доплат. І ось у розробленому законопроекті знову випливла мінімалка з доплатами. Тобто хтось наполегливо намагається проштовхнути до закону фактичне зниження мінімалки.

Шестиденний робочий тиждень. Формула розрахунку вихідних днів, яку пропонують у законопроекті, дозволить збільшити тривалість робочого тижня до 6 днів.

Збільшення тривалості робочого дня, а також зниження ставки за роботу у нічний час. Новий закон “Про працю”, якщо його ухвалять, дозволить легко залучати найманих працівників до понаднормової праці. Крім того, за роботу в нічний час платитимуть не подвійну ставку, як тепер, а набагато меншу. Ставка за нічну роботу може бути лише на 20% вище за звичайну денну.

Істотна зміна умов праці. Змінювати умови праці та зарплати можуть і за старим КЗпП. Але про такі зміни працівника зобов’язані попереджати щонайменше, за два місяці. Тепер це зможуть робити без попередження.

Спрощення звільнення працівника. Процедура звільнення людини буде значно спрощена. Закон дає роботодавцю більше підстав для того, щоб вказати працівнику на двері. При цьому прихильники таких нововведень вважають, що ця норма сприятиме легалізації праці. Мовляв, якщо працівника важко звільнити, то роботодавець “зі скрипом” погоджується на його офіційне працевлаштування. І навпаки: чим простіше його звільнити, тим охочіше його братимуть на роботу.

Збільшення тривалості відпустки. Тривалість оплачуваної відпустки хочуть збільшити з 24 днів до 28, тобто на 4 дні. До речі, у більшості країн Євросоюзу відпустка триває від 26 до 32 днів. Тобто, наші законодавці хочуть у цьому підігнати український закон під європейські норми. Щоправда, можливий 6-денний робочий тиждень до цих норм ніяк не вписується, оскільки в Європі люди працюють 5 днів. А в деяких компаніях та країнах зараз навіть стали практикувати 4-денний робочий тиждень. Звичайно, без зниження рівня місячної оплати.

При цьому експерти вважають цей законопроект таким, що суперечить Конституції. Адже, за Конституцією, жоден закон не повинен звужувати права громадян. Однак цей закон, якщо його ухвалять, суттєво звузить права трудящих. Тому, по суті, він є протиправним.

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