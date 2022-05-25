Запаси високоточної ракетної зброї в росії вичерпуються – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що запаси високоточної ракетної зброї у окупантівРФ вичерпуються

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що російські військовослужбовці використали 60% запасів високоточної зброї.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

“По-перше, вичерпуються запаси. За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деяких видах, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому порогову рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих “Іскандерах” цей пороговий рівень майже настав”, – розповів він.

За його словами, рф, в умовах економічних та політичних санкцій, не в змозі використовувати комплектуючі іноземного виробництва. Саме тому країна-агресор залучає ракети, вироблені за часів СРСР.

Також Скібіцький підкреслив, що окупанти змінили тактику застосування високоточного озброєння.

“Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів в рф на граничному такому рівні”, – підсумував він.

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