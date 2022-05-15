Окупанти підтверджують використання забороненої зброї проти мирного населення

Служба безпеки опублікувала чергову перехоплену розмову окупантів. Російські солдати підтверджують використання забороненої зброї проти мирного населення

Про це повідомляє СБУ, передає NNS

Під час телефонної розмови з товаришем російський військовий зазначив, що керівництво дозволило використовувати заборонені міжнародним правом боєприпаси, зокрема фосфорні та касетні бомби.

“Так, всі чекають, коли Володьку (Путіна, – ред.) це все заї*е, він війська виведе і “Тополя” сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди”, – заявив окупант.

СБУ зазначила, що з 2014 року українські правоохоронці фіксують використання окупаційними військами в зоні АТО/ООС забороненого озброєння. Після повномасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються по всій лінії фронту.

Вчора російські окупанти вперше скинули запалювальні або фосфорні бомби на маріупольську “Азовсталь”.

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