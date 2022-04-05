Як надати першу медичну допомогу при фосфорному бомбардуванні

Усе частіше російські війська використовують проти українського населення заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором – фосфорні бомби. Як надати першу допомогу при фосфорному бомбардуванні
Україна ще на день ближча до перемоги. Але поки боротьба з окупантами триває, важливо щоб кожен українець знав як захистити себе у тих чи інших ситуаціях.Поради, що можуть врятувати життя.
Усе частіше російські війська використовують проти українського населення заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором – фосфорні бомби. Наприклад, у відкритих джерелах повідомлялося про такі факти на Донеччині, Луганщині та Київщині.
Такі бомбардування не лише спричиняють масштабні пожежі та хімічне забруднення ґрунтів. Білий фосфор ще й дуже небезпечний для людини.
Як надати допомогу при фосфорному бомбардуванні
Тож як захиститися та надати першу медичну допомогу
- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі;
- Рясно змочіть водою шкіру та одяг, якщо на них потрапив фосфор;
- Обережно зніміть одяг, краще робити це прямо у воді або поливаючи уражені ділянки водою;
- Обробіть рану содовим розчином;
- Накладіть вологу пов’язку, її також бажано змочувати содовим розчином;
- В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню;
- Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати;
- При горінні фосфор також виділяє отруйні пари, для виведення токсичних речовин прийміть будь-який сорбент;
- Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду
Зберігаємо спокій та віримо у наші Збройні Сили та Україну.
Статус біженця в Україні – як оформити допомогу від держави