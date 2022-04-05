Як надати першу медичну допомогу при фосфорному бомбардуванні

Усе частіше російські війська використовують проти українського населення заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором – фосфорні бомби. Як надати першу допомогу при фосфорному бомбардуванні

Україна ще на день ближча до перемоги. Але поки боротьба з окупантами триває, важливо щоб кожен українець знав як захистити себе у тих чи інших ситуаціях.Поради, що можуть врятувати життя.

Усе частіше російські війська використовують проти українського населення заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором – фосфорні бомби. Наприклад, у відкритих джерелах повідомлялося про такі факти на Донеччині, Луганщині та Київщині.

Такі бомбардування не лише спричиняють масштабні пожежі та хімічне забруднення ґрунтів. Білий фосфор ще й дуже небезпечний для людини.

Як надати допомогу при фосфорному бомбардуванні

Тож як захиститися та надати першу медичну допомогу

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі;

Рясно змочіть водою шкіру та одяг, якщо на них потрапив фосфор;

Обережно зніміть одяг, краще робити це прямо у воді або поливаючи уражені ділянки водою;

Обробіть рану содовим розчином;

Накладіть вологу пов’язку, її також бажано змочувати содовим розчином;

В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню;

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати;

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари, для виведення токсичних речовин прийміть будь-який сорбент;

Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду

Зберігаємо спокій та віримо у наші Збройні Сили та Україну.

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