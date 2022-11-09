Замість тилу опинилися під обстрілом – командування залишило поранених окупантів помирати в оточенні ЗСУ

Дружини мобілізованих росіян з Ульяновської області Росії нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але вони натомість опинилися у першій лінії і відразу під обстрілом українських військових.

Як пише Telegram-канал «Можем объяснить», дружина одного з вояків поскаржилася, що її чоловік не виходить на зв’язок з 30 жовтня.

Поранених окупантів покинули в оточенні ЗСУ

«Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли, – загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там», – йдеться в дописі..

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але натомість вони опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих, адже в них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів.

Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії міноборони РФ заявили, що «те, що говорять чоловіки – фейк».

«Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку» – згадує дружина солдата.

Загибель в Україні перших мобілізованих викликала критику військового командування РФ — ISW