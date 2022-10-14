Загибель в Україні перших мобілізованих викликала критику військового командування РФ – ISW

Повідомлення про перші смерті погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування РФ

Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS

Російські ЗМІ повідомили, що п’ятеро мобілізованих з Челябінська вже загинули в боях в Україні всього через три тижні після оголошення президентом рф володимиром путіним мобілізації.

“Це повідомлення змусило багатьох військових блогерів стверджувати, що кількість загиблих і поранених серед мобілізованих військовослужбовців, ймовірно, вища через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів і командирів, а також через неодноразові випадки неправомірної мобілізації”, – пише ISW.

Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зусько в тому, що він наказав про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з московської області. У Сватове вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні у Білгородській області.

“Інший блогер зазначив, що був свідком того, як труни з мобілізованими чоловіками прибували до Челябінська, москви та Єкатеринбурга, і стверджував, що багато мобілізованих чоловіків здаються в полон українським військам. 13 жовтня один російський військовий блогер поскаржився, що нещодавно мобілізовані чоловіки розгортаються безсистемно, що призведе до того, що до лютого 2023 р. серед них буде 10 000 загиблих і 40 000 поранених”, – додає ISW.

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