На які напрямки кидають мобілізованих росіян – ISW

Стало відомо, на які напрямки відправляють мобілізованих росіян і як вони вплинуть на ситуацію на фронті

Новоспечені військові, які пройшли одноденну підготовку, навряд чи вагомо вплинуть на ситуацію на фронті

Російських мобілізованих резервістів без військової підготовки одразу ж кидають на фронт. Аналітики Інституту вивчення війни США у своєму останньому звіті зазначають, що їх відправляють в Херсон та на Донбас.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

“Мобілізовані бійці 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії Західного військового округу, дислоковані у Валуйках Бєлгородської області, перекидаються на передову на Донбасі після одного дня навчання”, – розповідають в ISW.

Також ненавченими військовими поповнюються частини 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії. Їх на херсонський напрямок перекинули ще наприкінці серпня.

Аналітики попереджають, що військові, які пройшли одно чи дводенну військову підготовку, навряд чи вплинуть суттєво на ситуацію на фронті. Такі резерви не зможуть підкріпити свою армію на напрямках, які зазнали значних втрат через дії ЗСУ.

Як відомо, 21 вересня у Росії оголосили “часткову” мобілізацію, під яку насправді підлягають усі категорії чоловіків. Вже через кілька днів в мережі почали з’являтися звернення резервістів, які розповідають, що на фронт в Україні їх кидають без необхідного військового вишколу. Це означає, що Кремль вирішив спробувати переломити ситуацію на свою користь кількістю, а не якістю.

Представник ГУР МО Андрій Юсов згодом розповів, що в Україні фіксують різке зростання звернень від громадян країни-агресора на “гарячу лінію” проєкту “Хочу жити” щодо здачі в полон. У розвідці відзначають, що мотивація воювати у російських солдатів надзвичайно низька.

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