Які амбітні плани має путін на тисячі мобілізованих росіян – експерт розкрив деталі

Президент росії володимир путін має намір використати тисячі мобілізованих росіян для здійснення свого амбітного плану щодо виходу на адміністративні кордони Донбасу.

Як передає NNS, таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua.

Коментуючи можливість активізації бойових дій на фронті, експерт нагадав, що “300 тисяч росіян на першому етапі мобілізації можуть бути поставлені “під рушницю”, задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції”.

“Причому я думаю, що саме тих вояків, яких нашвидкоруч позбирали по теренах всієї рф, ці людські ресурси будуть спрямовані на реалізацію першої частини амбітного путінського плану – вихід на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей”, прогнозує Селезньов.

Він нагадав, що зараз наступ росіян забуксував – “на окремих ділянках, зокрема на території Луганської і Донецької областей відбувається український контрнаступ, так само він триває на території Харківської та Херсонської областей”.

“Отже, зараз російська армія здійснює “від’ємний наступ”. Тому зараз резерви, які росіяни збирають, будуть спрямовувати на утримання рубежів”, додав Селезньов.

Нагадаємо, президент рф володимир путін 21 вересня заявив, що росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

Всього було оголошено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб.

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