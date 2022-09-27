Аналітики Інституту вивчення війни США розповіли, коли кремль оголосить про анексію українських територій, де відбулися псевдореферендуми.

За прогнозом ISW це може статися у районі 1 жовтня і після цього рф ймовірно почне мобілізацію українців в цих районах, передає NNS.

Кремль накаже міноборони рф включити громадян України до осіннього призовного циклу. Таким чином мобілізація, оголошена у росії, буде розширена і на територію України.

Зараз російська влада, ймовірно, намагається виправити помилки, які вже з’явилися під час мобілізації в країні. Проте аналітики сумніваються, що наратив, який вона пропагує, може заспокоїти росіян.

Про це також писали росЗМІ.

«РИА Новости» з посиланням на джерело в російському парламенті у суботу, 24 вересня, повідомляли, що путін може звернутися з посланням до федеральних зборів 30 вересня, за кілька днів після завершення незаконних референдумів на окупованих російськими військами територіях України.

Також про це пише видання «Верстка» – його джерела стверджують, що того ж дня можуть бути підписані «договори» щодо приєднання незаконних угруповань «ДНР», «ЛНР», окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до складу росії.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на свої джерела повідомляє, що вже 28 вересня – наступного дня після завершення так званого голосування – до держдуми буде внесено законопроєкти про приєднання до росії окупованих територій України.

Стверджується, що дума та рада федерації ухвалять їх вже 29 вересня. У цьому випадку, очевидно, 30 вересня путін може оголосити про анексію.

Нагадаємо, низка країн на Заході, в тому числі й США, заявили, що не визнають результатів псевдореферендумів, які росія провела на тимчасово окупованих територіях України.

Багато держав пообіцяли у відповідь на такі дії рф посилити санкційний тиск агресора та військову підтримку України.

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