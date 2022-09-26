Путін до 15 листопада хоче закінчити війну – який план у російського диктатора

Російський диктатор путін до 15 листопада хоче закінчити війну. Про плани очільника кремля розповів військовий експерт Олег Жданов, передає NNS.

Путін мріє, щоб до цього часу Україна капітулювала та погодилась на вимоги росії.

“Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни. Вони його збиратимуть. Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада путін хоче закінчити війну”, сказав Жданов.

Експерт зауважив, що в розумінні путіна, закінчення війни – це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах рф.

“Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО. Це потрібно, щоб дати рф можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати всю Україну”, сказав військовий експерт.

Жданов наголосив, що Україна на старій радянській зброї змогла переламати хід війни та “перемолоти” професійну російську армію. Тепер ж нас хочуть налякати аматорською армією.

“Ми стали професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються. А тому ті люди, яких сюди прижене рф стануть жертвами цієї війни. Чим більше вони людей приженуть, тим більше втрат у них буде”, наголосив Олег Жданов.

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