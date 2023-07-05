Загроза теракту на ЗАЕС – в ISW спрогнозували, яких дій чекати від окупантів

Аналітики Інституту вивчення війни спрогнозували, чи створить росія радіаційний інцидент на ЗАЕС і яких дій чекати від РФ щодо електростанції

Російська сторона, імовірно, зосередилася на звинуваченнях України у безвідповідальних діях навколо Запорізької атомної електростанції, включно зі створенням умов для можливої атаки під чужим прапором.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, “зараз Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС”.

Про це розповідає НСН.

В Інституті вже зазначали, що можливі злочинні дії РФ на ЗАЕС, в яких вона сподівається звинуватити українську сторону, малоймовірно здатні спричинити масовий радіаційний інцидент, оскільки реактори цієї атомної електростанції були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження.

Ситуація на ЗАЕС станом на сьогодні – що треба знати

Запорізька АЕС окупована росіянами з березня минулого року. За відомостями української розвідки, супротивник замінував станцію, зокрема ставок-охолоджувач.

4 липня Генштаб Збройних сил України попередив, що у цей день на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків атомної електростанції розмістили сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої. За відомостями Генштабу, унаслідок підриву бомб не мають пошкодити енергоблоки, але може бути створена картинка “обстрілів з боку українських сил”.

Варто зазначити, що у РФ звинувачували українську сторону в нібито підготовці до атаки на Запорізьку АЕС. Повідомлялося, що супротивники вирішили до 5 липня вивести з АЕС своїх посіпак.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у разі підриву Запорізької атомної електростанції виникне спільна небезпека, оскільки “радіація нікого не залишає осторонь”.

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