Загальна мобілізація в Україні – у яких випадках чоловіків не мають права призивати до армії

Через повномасштабне вторгнення Росії триває загальна мобілізація в Україні – однак деяких чоловіків призивають незаконно і це можна оскаржити

Про це повідомляє учасник волонтерського руху “Адвокати ЗСУ” Роман Лихачов. Про це інформує NNS

Лихачов розповів про випадок, коли у серпні 2022 року Вінницький окружний адміністративний суд звільнив від служби чоловіка, на утриманні якого перебуває троє дітей та якого військовий комісар зарахував на посаду стрільця.

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“Уся справа в тому, що на момент мобілізації він нібито не надав у ТЦК інформацію, що підтверджує його право на звільнення від призову. Військкомат як аргумент використав ще й той факт, що одна дитина чоловіка не є її рідною, а тому нібито вона не може отримати право на звільнення”, – зазначив Роман Ліхачов.

Проте, згідно зі статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” за таких умов чоловік може бути призваний на військову службу виключно за його згодою та лише за місцем проживання.

За словами адвоката, той факт, що один із неповнолітніх дітей нерідний чоловікові, не є причиною для його призову.

“На його утриманні перебувають троє та більше неповнолітніх дітей. Той факт, що одна дитина не є рідною, не скасовує права на добровільну мобілізацію, адже в законі зазначено саме про “утримання трьох і більше дітей”, а не про наявність біологічного зв’язку”, – зазначив правознавець.

Пізніше було зафіксовано ще кілька подібних випадків у різних областях України.

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