Загальна мобілізація: які бувають види повісток і чим вони відрізняються

Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки 18-60 років, які можуть отримати повістки. Вручення повістки не завжди гарантує, що людину мобілізують. Які бувають види повісток

Завідувач сектору Великописарівського бюро правової допомоги Людмила Мусієнко розповіла , які бувають види повісток і чим вони відрізняються, інформує NNS

Повістка для уточнення даних

Призовник може отримати цей вид повістки для оновлення даних про нього: сімейний стан; наявність чи відсутність дітей; місце роботи; стан здоров’я.

Крім того, можуть бути встановлені підстави для відстрочення від призову на строкову військову службу, якщо призовник має захворювання, що виключають можливість проходження військової служби.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Якщо чоловік отримав такий вид повістки, то він має обов’язково пройти медичне обстеження.

До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій зазначається, про придатність або непридатність призовника до служби.

Повістка-призов на строкову військову службу

У такому документі має бути зазначений термін, у який призовнику потрібно з’явитися до призовної дільниці.

Крім того, у цій повістці наголошується, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид повістки військовозобов’язаним чоловікам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби.

Під час оголошення мобілізації переважно вручають мобілізаційне розпорядження. У документі має бути зазначено, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до певного призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

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