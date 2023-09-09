Один з військових юристів Руслан Алієв відповів, що чекає на чоловіків при відмові від отримання повістки більше, ніж три рази

Про це розповідає НСН з посиланням на Технофан.

“Перш за все потрібно роз’яснити, що відмова від повістки не впливає на факт її вручення. Відповідно до законодавства має значення факт вручення повістки стороні, а не її підпис. Це робиться для того, щоб уникнути можливого ухилення від виконання обов’язків, які зазначені в повістці.” – сказав юрист.

Також, щоб притягнути людину до відповідальності слід довести факт ухилення. Правоохоронці повинні підтвердити, що призовник отримав повістку. Тобто, якщо повістка кинута в поштову скриньку, тоді це не рахується за її вручення. А от, якщо повістка була вручена персональна або склали акт про відмову від повістки, що теж рахується як її вручення, тоді людину можна притягнути до відповідальності.

“Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися, але за це нестиме відповідальність як за ухилення від мобілізації“, – пояснив юрист.

Загальна мобілізація – що загрожує чоловікам при відмові від отримання повістки більше трьох разів

За порушення законодавства про оборону країни, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. А саме:

За перше порушення від відмови від повістки або неявки в ТЦК по ній, загрожує штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1 700-3400 грн);

У разі повторного порушення протягом року – від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3 400-8 500 грн).

За ігнорування трьох і більше повісток можуть відкрити кримінальне провадження, що загрожує до 3 років позбавлення волі.

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