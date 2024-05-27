В Україні триває загальна мобілізація. Військовий адвокат пояснив, кого не повинні відправляти на ВЛК.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Суспільне»

Військовий адвокат Сергій Дубко пояснив, що військовозобов’язані, які подали заяви до ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації, не повинні проходити медичну комісію до ухвалення рішення відповідною інстанцією..

Якщо комісія ухвалює рішення відмовити у відстрочці, військовозобов’язаного направляють на медичний огляд для визначення його придатності до служби в армії.

“Військовозобов’язані, у яких є відстрочка, на медогляд не направляються, за виключенням контрактників”, – зазначив адвокат.

Загальна мобілізація – кого не повинні відправляти на ВЛК відповів адвокат

Закон про мобілізацію

Згідно нового закону про мобілізацію, з 18 травня 2024 року протягом 60 днів усі військовозобов’язані громадяни повинні уточнити облікові дані (адресу проживання, контакти, та персональні дані). Ця норма також стосується заброньованих, осіб з відстрочкою і жінок-військовозобов’язаних.

Оновити свої дані можна:

у ТЦК за місцем проживання;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста — застосунок РЕЗЕРВ+.

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