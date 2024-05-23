В Україні триває загальна мобілізація. У ТЦК пояснили, які документи мають носити з собою військовозобов’язані, призовники та резервісти

Військовозобов’язані мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на допис Кременчуцького районного ТЦК і СП в Facebook.

Загальна мобілізація – які документи мають носити з собою військовозобов’язані

“При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру “Оберіг” у застосунку “Резерв+”, – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що актуалізувати свої дані можна будь-яким способом: у ТЦК, ЦНАП або через застосунок “Резерв+”

“Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації”, – додали у ТЦК.

Новий закон про мобілізацію

З 18 травня в Україні працює е-черга до ТЦК та СП, через що оновлення облікових даних для військовозобов’язаних стало простішим.

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають на території України, необхідно оновити свої дані у військкоматах. Вони мають це зробити в строк до 16 липня.

Ще новини України: Прийшов на роботу, а там повістка: закон про мобілізацію вступив у силу – що потрібно знати