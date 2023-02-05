За яке поширене порушення ПДР водія можуть позбавити прав на півроку

В Україні у ПДР прописано багато несправностей автомобіля, з якими забороно їздити на дорогах загального користування. Однак є одне порушення ПДР, за яке можуть позбавити водійських прав

Найпопулярніше порушення, за яке можуть не просто виписати штраф, а ще й позбавити водійських прав, це габаритні вогні, що не працюють.

Про це розповідає НСН

Патрульна поліція часто зупиняє автомобілі у зв’язку з вищезазначеним порушенням ПДР, оскільки підстави для цього легко знайти: водій просто пересувається машиною у темний час доби.

Штраф за таке порушення за ч.1 ст.121 КУпАП не страшний – 340 гривень, однак якщо водія побачать за кермом протягом року знову із несправними габаритами, то йому випишуть штраф ч.4 ст.121 КУпАП, що передбачає безальтернативне позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Як відомо, відповідно до другого розділу ПДР кожен водій зобов’язаний перевірити автомобіль на технічну справність перед виїздом на дорогу. Проте доволі складно контролювати, чи перегоріли лампочки під час руху, чи ні.

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