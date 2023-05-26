З яких територій розпочнеться розпад росії – прогноз Олексія Данілова

Серкетар РНБО України Олексій Данілов спрогнозував, з яких територій почнеться розпад росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що процесс розпаду росії розпочнеться з Кавказу.

Таку думку він висловив у інтерв’ю DW, повідомляє НСН.

«Розпад буде, і почнеться все це з Кавказу, тому що є території, які до росії не мають жодного відношення. Перш за все, це «країни», які є на Кавказі, це Ічкерія, це Дагестан і Інгушетія, і там ще буде ряд інших утворень. Крім того, є Татарстан, який піде своїм власним шляхом», – сказав він.

До цих процесів, додав Данілов, призведе ізоляція, в яку поставив себе путін через свої «недолугі рішення».

Як відомо, у квітні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що настав момент краху росії.

У лютому володимир путін вперше заговорив, що в майбутньому російську федерацію може очікувати розпад, а російський народ поділиться на окремі нації.

З яких територій розпочнеться розпад росії

Як ми повідомляли раніше, військовий експерт Михайло Жирохов розповів, скільки крилатих ракет має Росія

Говорити про те, ніби армія РФ досягла критично низької межі запасів крилатих ракет, поки зарано.

Ті крилаті ракети, якими росіяни обстрілюють Україну (Х-55, Х-555 та Х-22) являють собою боєприпаси радянського виробництва, які вже не виготовляються. Нині у росіян триває серійне виробництво крилатих ракет Х-101/Х-102, “Калібр” і фактично все. Також в РФ планують запустити в серійне виробництво ще крилату ракету Х-50 “Оріон”. А 600 ракет Україна раніше передала РФ як сплату боргу за газ.

Щодо запасів радянських крилатих ракет, то, за словами експерта, вони ще досить великі.

Він розповів, що нині росіяни намагаються самотужки виробляти ракети Х-55 з робочих компонентів від списаних радянських боєприпасів. Але це радше одиничні випадки, а не серійне виробництво.

Експерт підтвердив проблеми з виробництвом ракети “Калібр” в РФ, однак Х-101 росіяни збирають стабільно і в рази більше, ніж робили це до повномасштабного вторгнення в Україну.

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