Уряд постановив змінити вартість деяких платних послуг, які надають підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, дорожчими стануть теоретичний і практичний іспит для отримання водійських прав

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів, повідомляє НСН.

Так, щоб у підрозділах МВС прийняли теоретичний іспит, треба буде сплатити 250 гривень. Раніше він коштував 13 гривень.

З 2024 року зросте вартість складання іспиту для отримання водійських прав

Вартість практичного іспиту зросте з 13 до 420 гривень.

Крім того, зросте вартість надання інших послуг:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами: з 26 гривень до 230 гривень;

реєстрація і перереєстрація транспортних засобів усіх категорій, а також зняття з обліку: з 200 гривень до 350 гривень.

Платити за послуги за новими цінами доведеться вже з 1 січня 2024 року.

Як відомо, раніше уряд дозволив вивчати теорію для отримання водійських прав самостійно, не відвідуючи автошколу. Також для складання практичного іспиту надали необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

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