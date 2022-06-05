Яких фахівців найчастіше шукають на віддалену роботу під час війни

Віддалена робота стала сьогодні вельми затребуваною серед українців. При цьому є кілька спеціальностей, за якими запити на віддалену роботу найвищі

З початку війни багато українців втратили роботу. Хтось виїхав за кордон, хтось був змушений поповнити лави внутрішніх переселенців, а чиїсь підприємства просто закрилися. У зв’язку з цим віддалена робота стала надзвичайно популярною. При цьому на ній, як і всюди, скоротилася кількість вакансій. А чисельність претендентів на таку роботу зросла. Відповідно і конкуренція серед претендентів на одне вакантне місце дуже висока.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Перед початком війни в Україні налічувалось близько 6 тисяч вакансій на віддалену роботу. Однак тепер їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі: на сайтах з працевлаштування немає і 3 тисяч.

При цьому найбільше таких вакансій пропонують столичні фірми. На їхню частку припадає 53% усіх пропозицій щодо віддаленої роботи. Ще близько 25% вакантних місць пропонують для “віддалеників” фірми, зареєстровані у Львові. Ну, а на частку решти українських міст і регіонів припадають 22%, що залишилися.

Втім, віддалена праця тим і добра, що співробітнику зовсім не обов’язково жити в місті, де його найняли на роботу. Він може бути в будь-якому іншому куточку України або світу. Головне – щоби там був якісний інтернет. При цьому роботодавців зазвичай мало цікавить зовнішність працівників, проте до віку своїх рекрутів вони бувають чутливими: ейджизм ніхто не скасовував. Тому, якщо вам уже не 25 і навіть не 30, то краще про вік змовчати. Якщо ж роботодавець вимагатиме з вами відеозв’язок, то можна злукавити, що вам трохи за 30, але у вас розпал ГРВІ, і тому ви зараз не в найкращій своїй формі.

Специфіка праці “віддалеників” не поширюється на широке коло спеціальностей. Наприклад, зварювальник або кухар ніяк не зможуть працювати віддалено. Отже, коло інтересів роботодавців, які пропонують віддалену роботу, в основному вичерпується такими фахівцями:

оператори call-центрів;

веб-розробники;

спеціалісти техпідтримки;

інтернет-маркетологи;

копірайтери.

Іноді ще шукають перекладачів у шлюбні агенції. Втім, їх також можна зарахувати до маркетологів.

При цьому зарплата, яку пропонують на віддалених вакансіях, дуже строката: від 5000 гривень для бідолахи-копірайтера, який готовий гарувати майже за безцінь, до зарплати 40-60 тисяч (обіцяють, не означає, що дадуть) крутих копірайтерів у галузі IT, які мають писати пости англійською, знати все про IT-розробки і при цьому ще й орієнтуватися в технологіях просування контенту.

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