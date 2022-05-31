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Ринок вакансій в Україні оживає – яких фахівців не вистачає у воєнний час

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рынок вакансий в Украине - каких специалистов не хватает

Через три місяці війни ринок вакансій в Україні поступово оживає. Частина підприємств запрацювала та знову наймає на роботу фахівців. Хто найбільш затребуваний на сьогодні

Аналітики кадрового порталу grc.ua проаналізували, хто зараз найбільш затребуваний на ринку праці, і які зарплати пропонують українцям у воєнний час. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сьогоднішній день кількість вакансій на ринку праці в Україні менша, ніж до війни. Рівень зарплат у багатьох сферах знизився, однак, не у всіх.

Ринок вакансій в Україні оживає – яких фахівців не вистачає у воєнний час

Сайти з пошуку роботи пропонують у травні найбільше вакансій у таких сферах:

  • продажі – 19,6%;
  • ІТ, інтернет та телеком – 15,6%;
  • транспорт та логістика – 8,1%;
  • робочий персонал – 6,4%;
  • маркетинг, реклама та PR – 5,6%;
  • медицини та фармацевтики – 5,1%;
  • будівельної галузі – 4,7%;
  • виробництва та сільського господарства – 4,2%;
  • бухгалтерського та управлінського обліку (3,7%).

Також в Україні зростає кількість вакансій для будівельників, інженерів та архітекторів. А ось найскладніше зараз знайти роботу страховикам, юристам, педагогам, тренерам та працівникам сфери громадського харчування.

Якщо робити зріз по областях, то найбільше вакансій пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Івано-Франківській та Черкаській областях.

Щодо зарплат, то у Києві пропонують максимальні заробітні плати – у середньому 29 200 гривень. У Львові середня оплата праці – 21600 гривень. Трійку лідерів замикає Полтавська область. Там роботодавці обіцяють співробітникам в середньому 22 300 гривень на місяць.

У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни

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