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Які виплати можуть отримувати переселенці: актуальна інформація про допомогу

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Українські переселенці можуть одержати допомогу від міжнародних організацій. Експерти надали актуальну інформацію про виплати

Українці одержують виплати залежно від регіону, де вирішили зупинитися. Біженцям всіляко допомагають за кордоном, а внутрішньо переміщеним особам – на території рідної країни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA. 

Наразі працюють наступні програми допомоги мешканцям України.

Програма від ЮНІСЕФ “Спільно”

Доступна допомога сім’ям, у яких троє та більше неповнолітніх дітей, якщо хоча б один з них молодший за 2 роки. Також – сім’ям із дитиною-інвалідом. Кожному члену сім’ї (не більше ніж п’яти) протягом трьох місяців доступні 2200 гривень. Заявки на виплати подаються тут: register.unicef.org.

Допомога від Червоного Хреста

Виплати передбачені людям, будинки яких зруйновані чи пошкоджені. Йдеться про 2500 гривень на особу. Гроші нараховуються автоматично.

Які виплати можуть отримувати переселенці: актуальна інформація про допомогу

Міжнародна організація з міграції

Допомога доступна переселенцям, які виїхали до Вінницької області та Закарпаття, офіційно зареєстровані як ВПО. Пріоритет у виплатах – вагітним та одиноким людям з дітьми, домогосподарствам із двома та більше дітьми, домогосподарствам з особами з інвалідністю, літнім людям віком від 65 років.

Агентство ООН у справах біженців

Виплати по 2200 гривень на місяць протягом трьох місяців доступні кожному члену сім’ї, члени якої виїхали до Дніпропетровської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Черкаської та Полтавської областей.

Всесвітня продовольча програма ООН

Ця програма українцям передбачає виплати по 2220 гривень протягом трьох місяців. Допомогу можуть отримати не більше, ніж три члени сім’ї.

Норвезька рада у справах біженців

Переселенці отримують 2200 гривень після подання заявки на виплати через месенджер WhatsApp. Виплати доступні ВПО, незалежно від поточного місцезнаходження.

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