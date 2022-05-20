Які виплати можуть отримувати переселенці: актуальна інформація про допомогу

Українські переселенці можуть одержати допомогу від міжнародних організацій. Експерти надали актуальну інформацію про виплати

Українці одержують виплати залежно від регіону, де вирішили зупинитися. Біженцям всіляко допомагають за кордоном, а внутрішньо переміщеним особам – на території рідної країни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наразі працюють наступні програми допомоги мешканцям України.

Програма від ЮНІСЕФ “Спільно”

Доступна допомога сім’ям, у яких троє та більше неповнолітніх дітей, якщо хоча б один з них молодший за 2 роки. Також – сім’ям із дитиною-інвалідом. Кожному члену сім’ї (не більше ніж п’яти) протягом трьох місяців доступні 2200 гривень. Заявки на виплати подаються тут: register.unicef.org.

Допомога від Червоного Хреста

Виплати передбачені людям, будинки яких зруйновані чи пошкоджені. Йдеться про 2500 гривень на особу. Гроші нараховуються автоматично.

Міжнародна організація з міграції

Допомога доступна переселенцям, які виїхали до Вінницької області та Закарпаття, офіційно зареєстровані як ВПО. Пріоритет у виплатах – вагітним та одиноким людям з дітьми, домогосподарствам із двома та більше дітьми, домогосподарствам з особами з інвалідністю, літнім людям віком від 65 років.

Агентство ООН у справах біженців

Виплати по 2200 гривень на місяць протягом трьох місяців доступні кожному члену сім’ї, члени якої виїхали до Дніпропетровської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Черкаської та Полтавської областей.

Всесвітня продовольча програма ООН

Ця програма українцям передбачає виплати по 2220 гривень протягом трьох місяців. Допомогу можуть отримати не більше, ніж три члени сім’ї.

Норвезька рада у справах біженців

Переселенці отримують 2200 гривень після подання заявки на виплати через месенджер WhatsApp. Виплати доступні ВПО, незалежно від поточного місцезнаходження.

Грошові виплати переселенцям, які повторно переїхали під час війни – як отримати допомогу