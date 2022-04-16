В Україні переселенці, які 2014 року приїхали жити на підконтрольну державі територію, а після 24 лютого 2022 року змушені були знову втекти від війни, можуть отримати допомогу. Виплати переселенцям провадяться щомісяця

Юристи благодійного фонду “Право на захист” розповіли, як внутрішньо переміщені особи (ВПО), яким довелося повторно переїжджати у період військових дій в Україні, оформити отримання щомісячної допомоги. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Претендувати на допомогу від держави після повторного переїзду можуть ВПО, які до 24 лютого 2022 року не отримували адресної допомоги, а виплати призначені раніше були припинені з різних причин.

“На період військового стану та одного місяця після його припинення або скасування, ВПО можуть отримувати щомісячну допомогу на проживання від держави (постанова КМУ від 20.03.2022 №332) у розмірі 3 000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, 2 000 гривень на кожну іншу особу”, – пояснили експерти.

ВПО, які станом на 1 березня поточного року отримували адресну допомогу на проживання, відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 №505, буде автоматично призначено у нових розмірах. Для цього необхідно звернутися за довідкою щодо зміни місця проживання до уповноважено.

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