Як надати допомогу при оглушенні ударною хвилею

Через обстріли території України за допомогою ракет люди можуть постраждати від ударної хвилі. Перша допомога при оглушенні ударною хвилею

Окупанти не перестають обстрілювати всі міста на території України за допомогою ракет, а також іншої різноманітної зброї. Через це значно збільшується ризик того, що деякі люди можуть бути оглушені ударною хвилею. Що ж потрібно робити у подібній ситуації NNS дізнався з повідомлення на сайті Новини Планети.

Насамперед вибухова хвиля негативно позначається на вухах. Якщо вони були закладені, потрібно відразу відкрити рот, ретельно закрити вуха долонями і почати масажувати їх повільними вакуумними рухами. За рахунок цього вдасться відновити тиск у середньому вусі. Фахівці рекомендують виконувати такі рухи доти, доки повністю зникне відчуття закладеності.

Якщо з вуха почала йти кров, не можна вставляти у вушний прохід вату або тампони з марлі. Не треба лякатися і тоді, коли внаслідок дії ударної хвилі пропаде слух. Для того щоб барабанна перегородка відновилася, потрібно від 10 до 30 днів. Якщо є можливість, варто якнайшвидше звернутися до медика. Він зможе оглянути потерпілого, перевірити чи решта органів у порядку і якщо буде потрібно, то своєчасно надасть медичну допомогу.

Під час військових дій, що відбуваються на території України, у жодному разі не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Відразу після подачі сигналу, необхідно відправлятися в укриття. За рахунок цього вдасться не лише врятувати життя, а й уникнути можливих травм чи інших проблем із здоров’ям.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну розпочалося 24 лютого. Вже більше двох місяців ЗСУ мужньо захищають наші території, але все ж таки обстріли різних міст продовжуються.

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