У чому небезпека контузії і як надати першу допомогу

Під час війни складно назвати точну цифру людей, які зазнавали контузії, зокрема через те, що ця травма великою мірою стосується ураження нервової системи, яке не завжди одразу діагностують. В чому небезпека контузії і як надати першу допомогу

За даними Національної академії медичних наук України протягом 2014-2016 років у зоні АТО контузії різного ступеня тяжкості зазнало близько 80% військових. Як виявити її ознаки, надати першу допомогу і чому навіть незначні на перший погляд ураження можуть мати серйозні наслідки в майбутньому — пояснює Суспільне, передає NNS

Що таке контузія

Контузія може з’явитися від ударної хвилі від вибуху, або удару людини об воду чи землю. Відбувається струс чи забій головного мозку, розрив барабанної перетинки, легень або інших внутрішніх органів. Залежно від тяжкості ураження медики виділяють три ступені контузії:

легка — заїкання, тремтіння або поколювання кінцівок, погіршення слуху;

середньої тяжкості — відсутня реакція зіниць на світло, повна глухота, частковий параліч кінцівок;

важка — людина втрачає свідомість, має переривчасте дихання, судоми чи мимовільні рухи кінцівками, з її рота і вух може витікати кров.

Причому ризик розвитку тривалих симптомів контузії не пов’язаний зі ступенем тяжкості початкової травми. Навіть якщо здається, що травма несуттєва, ліпше звернутися по фахову медичну допомогу аби уникнути можливих ускладнень у майбутньому. До них належать порушення пам’яті, концентрації, погіршення сприйняття інформації.

Як розпізнати контузію

Основні симптоми, які можуть свідчити про контузію:

втрата свідомості, яка може тривати від кількох хвилин до годин;

сильний головний біль;

прискорене серцебиття;

нудота і блювота;

втрата пам’яті;

переломи кісток;

ушкодження внутрішніх органів;

будь-яка зміна психо-емоційного стану після травми.

Як допомогти контуженій людині

Необхідно звільнити груди і комір людини від одягу, що стискає, і обережно перевернути на бік. При травмах голови можлива блювота або виділення слизу, крові чи спинномозкової рідини. Коли людина без свідомості лежить на боці, знижується ризик того, що вона захлеснеться.

Якщо з носа чи вух витікала кров, їх слід обережно очистити від згустків. Коли кровотеча тривала, до вух і носа потерпілого варто вкласти кульки з вати.

Негайно повідомити медиків про контузію, або самостійно транспортувати потерпілого до найближчого медпункту на носилках у положенні лежачи на боці.

Що категорично заборонено робити

Давати пити або робити штучне дихання. Це пов’язано з тим, що у людини можуть бути розриви внутрішніх органів.

Чому контузія може бути небезпечною в тривалій перспективі

Шкідливими є ураження головного мозку — після удару вибухової хвилі різні його частини рухаються з різною швидкістю. Це призводить до розривів відростків нейронів, які з’єднують між собою різні відділи мозку. Через деякий час пошкоджені нервові клітини гинуть.

У разі удару додатково може порушитися потік нейромедіаторів — молекул, за допомогою яких клітини мозку “спілкуються між собою”. У неконтрольовано великих кількостях ці речовини є токсичними і призводять до так званого вторинного ушкодження нейронів. Як наслідок, в ураженій ділянці формується запалення і набряк, що додатково погіршує кровопостачання ураженого відділу мозку і сприяє додатковій загибелі нейронів.

Симптоми залежать від локалізації пошкодженої ділянки мозку і проявляються у вигляді втрати слуху чи зору, постійних головних болів, порушення психо-емоційних процесів (апатія, дратівливість, підвищена збудливість тощо). Нервові клітини відновлюються дуже повільно, тож контужена людина відчуває наслідки ще довго після травми. Тому важливо якнайшвидше звернутися по допомогу фахівців, адже це може зупинити подальше пошкодження головного чи спинного мозку.

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