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Витік газу у квартирі – алгоритм дій для порятунку життя

Журналіст
Витік газу у квартирі – алгоритм дій для порятунку життя
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Вночі 22 червня в Києві в багатоповерховому будинку стався вибух газу, внаслідок чого зруйнована частина квартир. Є загиблі і постраждалі. Як діяти, коли стався витік газу

У КМДА розповіли, що потрібно робити у випадку витоку газу в приміщенні, повідомляє НСН.

Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:

  • негайно перекрийте вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними
  • виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень
  • організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері
  • викличте аварійну службу газу за телефоном «”104″
  • з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками

Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях зі значною кількістю людей:

  • повідомте людей, які перебувають у приміщеннях, про необхідність негайного залишення приміщень
  • повідомте аварійну службу газу
  • організуйте провітрювання приміщень
  • не допускайте людей у загазоване приміщення
  • організуйте чергування біля входів загазованого приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби
  • з прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їхніми вказівками

Як діяти, коли стався витік газу у квартирі

Витік газу у квартирі – алгоритм дій для порятунку

Якщо ви відчули запах газу у під’їзді або у підвалі житлового будинку:

  • повідомити аварійну службу газу
  • організуйте провітрювання під’їзду (підвалу)
  • не допускати в загазовані приміщення людей
  • організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу
  • з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками

Запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільчого пункту, біля газобалонної установки:

  • повідомте аварійну службу газу
  • організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу
  • не допускайте людей в загазовану зону

Вибух газу та пожежа в приміщенні:

  • негайно перекрийте вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними
  • повідомте аварійну службу газу
  • організуйте гасіння пожежі, викличте пожежну охорону за телефоном “101”
  • надайте першу медичну допомогу потерпілим, при необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном “103”
  • не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух
  • до приїзду спеціалістів залишіть все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежі)

Категорично забороняється:

  • проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), переставлення, заміну та ремонт газового обладнання
  • проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади
  • вносити зміни у конструкцію газових приладів, змінювати устрій димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишеню” і люки, що призначаються для очищення димоходів
  • вимикати автоматику безпеки й регулювання, користуватися газом при несправних газових приладах, автоматики, арматури й газових балонів

Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими та справними.

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