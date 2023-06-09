Українцям розповіли, хто платить за повірку лічильників газу і чи може облгаз застосувати санкції за порушення термінів

Як передає НСН, про це пише ГазПравда.

Так, українцям пояснили, що періодична перевірка (у тому числі демонтаж, транспортування монтаж, технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу побутових споживачів здійснюється за рахунок облгазу незалежно від того, хто є власником лічильника: облгаз чи споживачем.

При цьому витрати облгазів, пов’язані з повіркою лічильників, закладені у тариф на послуги розподілу природного газу. Для того, щоб переконатися в цьому, достатньо ознайомитись із структурою чинного тарифу свого облгазу, яка є окремим додатком до затвердження його ухвали НКРЕКУ.

Це означає, що побутові споживачі, які оплачують доставку газу, водночас оплачують своєму облгазові та за повірку лічильників газу, незалежно від того, хто є власником таких засобів обліку.

Повірка лічильників газу – хто за це платить і чи може облгаз застосувати санкції

Крім того, українцям розповіли, чи може облгаз застосувати санкції до побутового споживача, якщо порушено терміни перевірки лічильника газу.

Так, періодична перевірка лічильників газу – це зона відповідальності виключно облгазу.

“Саме на облгаз покладено зобов’язання щодо належного моніторингу термінів закінчення міжповірочного інтервалу засобів обліку газу та ініціювання проведення їх періодичної повірки”, – пише ГазПравда

Таким чином, у разі пропуску строку періодичної повірки лічильника газу з вини облгазу обсяг спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущено термін повірки.

Тобто якщо облгаз не звертався до побутового споживача з метою проведення періодичної повірки його лічильника, то жодних стягнень до абонента не застосовується.

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