Виплати ВПО затримують – коли переселенці отримають гроші за лютий

Українці, які залишили своє житло, і переселилися в інші регіони України, отримують фінансову допомогу від держави. Коли громадяни отримають виплати ВПО за лютий

Багатьом затримують виплати ВПО за лютий. Ці гроші переселенці отримають протягом тижня, до 7 березня.

Про це повідомило Мінреінтеграцію, інформує НСН

Коли українці отримають виплати ВПО за лютий

Варто зазначити, що виплата допомоги перебуває у віданні іншого міністерства – Мінсоцполітики.

“На гарячу лінію Мінреінтеграції продовжують надходити звернення від ВПО, які очікують виплати щомісячної допомоги на проживання”, – йдеться у повідомленні. Зазвичай виплати переселенцям нараховуються 3-го, 12-го чи 23-го числа кожного місяця.

Через скарги в уряді було порушено питання про своєчасне нарахування допомоги для ВПО. В результаті відомство отримало запевнення, що гроші будуть нараховані одержувачам протягом тижня.

Щомісячна державна допомога на проживання для ВПО становить 2000 грн для осіб віком від 18 років, та 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. При цьому виплати автоматично продовжуються до закінчення воєнного стану та ще місяць після нього.

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