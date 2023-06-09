Виплати військовим за поранення здійснюються на основі важливого документа. Як отримати довідку про обставини травми

Якщо військовий отримав поранення, перебуваючи на службі, він повинен отримати довідку про обставини травми. Саме від цього документу залежать результати військово-лікарської комісії (ВЛК) та сума виплат.

Як отримати цей документ розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що потрібно повідомити командиру

Командир підрозділу, батальйону чи бригади повинен знати, де перебувають військові з його зони відповідальності. Тому представник медичного закладу повинен у документальній формі доповісти до військової частини про прибуття військового з травмою.

Крім того, військовослужбовцю варто й самостійно повідомити про своє перебування безпосередньому командиру та заступнику командира. Це важливо для уникнення оголошення в самовільне залишення військової частини.

Як отримати довідку про обставини травми

По-перше, потрібно подати рапорт на ім’я свого командира самостійно або через військово-медичну установу, де лікується військовий. Місце лікування залежатиме від ступеня важкості травм або поранень.

До рапорту треба додати пояснення щодо обставин зазнання поранення в довільній формі. Якщо були свідки вашого поранення, вони також можуть додати свої пояснення.

Виплати військовим за поранення – який документ важливо мати для отримання допомоги

Наступним кроком командир військової частини видає наказ про проведення службового розслідування та складання акту розслідування, а уповноважений офіцер збирає пояснення постраждалих і свідків, описує події та складає відповідний акт розслідування.

Командир військової частини підписує довідку про обставини травми та направляє її до закладу охорони здоров’я, в якому перебуває поранений.

Важливо знати: терміни видачі довідки залежать від терміну проведення службового розслідування, яке повинне тривати до одного місяця. Однак в окремих випадках його можуть продовжити й до двох місяців.

Чому довідка є важливою для військових

Саме ця довідка впливає на висновок військово-лікарської комісії. Своєю чергою ВЛК має вплив на розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення групи інвалідності або часткової втрати працездатності.

У довідці обов’язково вказують умови зазнання травми, а також місце та час її зазнання та виключення того факту, що поранення було зазнано під впливом алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Якщо вам відмовляють в отриманні довідки, вимагайте від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин такої відмови. Потім зверніться зі скаргою до вищого командування або до Військової служби правопорядку ЗСУ протягом одного місяця з дня отримання відмови.

Якщо відмову все одно не надали, потрібно скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту..

Ще новини України: Які наслідки чекають на військового за самовільне залишення військової частини