Виплати сім’ям військовополонених – куди звертатися, які документи потрібні

Українці, чиї чоловіки або дружини військовослужбовці опинились у російському полоні, можуть отримувати державну допомогу. Що потрібно, щоб отримати виплати сім’ям військовополонених

Який пакет документів потрібно зібрати і куди звертатись, повідомляє “Юридичний факт”, інформує НСН.

Для отримання виплат потрібно звернутися до командира військової частини, де служив полонений військовослужбовець.

Як отримати виплати сім’ям військовополонених

Документи, які необхідно подати:

заяву на ім’я командира військової частини,

копію сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацією місця проживання,

довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті),

копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності),

копію свідоцтв про народження дітей (у разі наявності),

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Заява на виплату приймається тільки тоді, коли офіційно було визначено перебування військового у полоні і до дня його визволення.

Документи командиром або начальником військової частини розглядаються протягом 15 днів і відповідь надається у письмовій формі.

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