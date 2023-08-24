Виплати полонених віддаватимуть їх сім’ям – ВР в першому читанні підтримала закон

Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Згідно законопроекту, виплати полонених будуть віддавати їх сім’ям

Про це повідомляє НСН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проект №9638 за основу підтримали 335 депутатів.

Законопроектом пропонується:

збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їх сім’ям.

Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Виплати полонених віддватимуть їх сім’ям

Також пропонується:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Закони щодо підтримки військових

Як заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, Верховна рада вже ухвалила низку законів на захист ветеранів. Найближчим часом депутати планують розглянути законопроект, який передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби.

Також буде розглянутий проект, спрямований на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України.

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